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04:47, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о влиянии Зеленского на украинский конфликт

Лукашенко: Зеленский развил конфликт на Украине до экстраординарного уровня
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия его украинского коллеги Владимира Зеленского привели к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Зеленский дал множество обещаний, самым важным из которых было прекращение конфликта, но на деле он только усугубил ситуацию.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что украинский лидер, «в силу своей неопытности, допустил несколько ошибок». Однако он мог бы их избежать, если бы не торопился и прислушивался к рекомендациям экспертов, отметил президент Белоруссии.

До этого белорусский глава рассказал, что действующий Владимир Зеленский проиграет выборы президента, у него маленький рейтинг.

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