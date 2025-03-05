Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:03, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об отношениях России и Европы

Лукашенко считает, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией. Об этом политик упомянул в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией», — считает Лукашенко.

По словам белорусского главы, если бы страны Евросоюза установили нормальные отношения хотя бы в экономике с РФ, они бы процветали, но это не нужно американцам. Такое единство не является выгодным для США, уточнил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз «представляет угрозу» для Александра Лукашенко. Официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано прокомментировал слова президента Белоруссии о том, что Минск готовится к войне, чтобы обеспечить мир.

Сам же Лукашенко ранее обвинил Евросоюз в проведении политики, которая способствует конфронтации с рядом стран, нарушая этим принципы международного права.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      США запретили Британии передавать разведданные Киеву

      Россиян предупредили об угрозе из-за старых аккаунтов в соцсетях

      Порномодель рассказала о темной стороне популярности

      В России рассказали о дуэлях «Ланцетов» с комплексами РЭБ

      Трамп пожаловался на негатив против себя в социальных сетях

      Трамп заявил о приравнивании банд нелегальных мигрантов к террористическим группировкам

      Россиянам рассказали о нюансах удержания за долги страховой пенсии

      Лукашенко заявил о стремлении Пригожина к ядерной кнопке

      Лукашенко рассказал об отношениях России и Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше