Лукашенко считает, что будущее Европы было хорошим только в союзе с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией. Об этом политик упомянул в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией», — считает Лукашенко.

По словам белорусского главы, если бы страны Евросоюза установили нормальные отношения хотя бы в экономике с РФ, они бы процветали, но это не нужно американцам. Такое единство не является выгодным для США, уточнил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз «представляет угрозу» для Александра Лукашенко. Официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано прокомментировал слова президента Белоруссии о том, что Минск готовится к войне, чтобы обеспечить мир.

Сам же Лукашенко ранее обвинил Евросоюз в проведении политики, которая способствует конфронтации с рядом стран, нарушая этим принципы международного права.