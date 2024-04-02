В ЕС обвинили Лукашенко в подрыве демократии

Стано заявил, что Лукашенко должен бояться Евросоюза

Европейский союз (ЕС) «представляет угрозу» для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, сообщает ТАСС.

Отмечается, что представитель европейской дипслужбы прокомментировал слова Лукашенко о том, что Минск готовится к войне, чтобы обеспечить мир.

По словам Стано, Евросоюз может представлять угрозу только лицам, презирающим демократию, права человека и гражданина, а также международное право в международных отношениях. «Никто не должен бояться ЕС, только те, кто подрывает международные нормы и демократию, люди, как Лукашенко», — заключил он.

Ранее стало известно, что спецслужбы ЕС начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европарламента из-за поддержки России. Уточняется, что следствие проверяет политиков из Чехии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов и Венгрии.