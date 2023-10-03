Лукашенко обвинил Евросоюз в проведении политики конфронтации

Лукашенко: Евросоюз проводит несамостоятельную политику конфронтации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Евросоюз в проведении политики, которая способствует конфронтации с рядом стран, нарушая этим принципы международного права. Об том глава государства заявил, поздравляя народ Федеративной Республики Германия (ФРГ) с Днем Единства, передает РИА Новости.

Он отметил, что объединение Германии в 1990 году потребовало перехода всех сторон к диалогу и принятию важных, стратегических решений, но сейчас Евросоюз, наоборот, стремится к конфронтации.

«Единственным инструментом Брюсселя являются односторонние меры экономического и политического давления, которые прямо противоречат международному праву», — заявил Лукашенко.

По его словам, поддержка Берлином такого курса Евросоюза абсолютно не соответствует надеждам народов Германии и Белоруссии. Минск разочарован этим, особенно с учетом событий и многочисленных жертв на белорусской земле по время Второй мировой войны.

Лукашенко выразил готовность развивать сотрудничество с Германией, основываясь на равноправии и взаимном уважении. Это будет также способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности", — заключил он.

Ранее белорусский лидер заподозрил Запад в «сливе» Владимира Зеленского. По его мнению, Польша на сегодняшний день не просто так «давит бедную Украину». «Уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — предположил глава республики.