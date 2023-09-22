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15:08, 22 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко заподозрил Запад в «сливе» Зеленского

Президент Лукашенко: на Западе дали Польше отмашку «сливать» Зеленского

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Запад в «сливе» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, передает БелТА.

По его мнению, Польша на сегодняшний день не просто так «давит бедную Украину». «Уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — предположил глава республики.

Лукашенко также указал на необходимость защищаться и самой Белоруссии. «Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», — пояснил он.

Ранее Лукашенко во время посвященного Дню народного единства форума «Мы — беларусы!» обратился к народам соседних Польши, Литвы и Латвии и пожелал им добра и мира. При этом глава государства отметил, что мир стал настолько хрупкий, что «любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям».

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    Алевтина Запольская
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