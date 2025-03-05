Сенатор Слоткин: Маск роется в личных данных американцев

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск вместе со своей «бандой» роется в личных данных американцев. В этом американского предпринимателя обвинила сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом, сообщает CNBC.

«Есть ли кто-то в Америке, кого бы устраивало то, что Илон Маск и его банда двадцатилетних используют собственные компьютерные сервера, чтобы рыться в ваших налоговых отчетностях, медицинских документах и банковских счетах?», — сказала она.

Отмечается, что ночью 5 марта президент США Дональд Трамп выступил с полуторачасовой речью перед американским конгрессом, в которой пообещал добиться сбалансированного федерального бюджета США.

Ранее Трамп рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего главы государства Джо Байдена. По его словам, власти США выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ)».