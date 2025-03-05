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11:49, 5 марта 2025Ценности

Модели обнажили ягодицы на показе и нарвались на хейт

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Показ бренда Diesel в рамках Недели моды в Милане обругали в сети за чрезмерную откровенность. Об этом сообщает New York Post.

Модели вышли на разноцветный подиум в джинсах с заниженной посадкой, обнажив тем самым ягодицы. Некоторые участники шоу также предстали перед публикой топлес или в оголяющих тело топах.

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3 марта 2025
Звезды и фанаты моды продолжают ходить в белье на публике и выставлять соски. Что творилось на Неделе моды в Милане?
Звезды и фанаты моды продолжают ходить в белье на публике и выставлять соски.Что творилось на Неделе моды в Милане?
Сегодня

Дизайнеры бренда описали коллекцию как «возвышенную, но при этом разрушающую и экстремально заниженную». Однако зрители не оценили посыл модельеров, из-за чего манекенщицы дефиле нарвались на волну хейта. «Я не хочу жить в таком мире», «Зачем показывать задницы?», «Это уже не мода, а пошлость», «Такая низкая посадка — точно нет», — высказывались пользователи в соцсетях.

Ранее в марте 54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде.

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