Модели обнажили ягодицы на показе и нарвались на хейт

Показ бренда Diesel в рамках Недели моды в Милане обругали в сети за чрезмерную откровенность. Об этом сообщает New York Post.

Модели вышли на разноцветный подиум в джинсах с заниженной посадкой, обнажив тем самым ягодицы. Некоторые участники шоу также предстали перед публикой топлес или в оголяющих тело топах.

Дизайнеры бренда описали коллекцию как «возвышенную, но при этом разрушающую и экстремально заниженную». Однако зрители не оценили посыл модельеров, из-за чего манекенщицы дефиле нарвались на волну хейта. «Я не хочу жить в таком мире», «Зачем показывать задницы?», «Это уже не мода, а пошлость», «Такая низкая посадка — точно нет», — высказывались пользователи в соцсетях.

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