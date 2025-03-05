Мужчину задержали за расправу над супружеской парой в российском регионе

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Красноярске задержали ранее судимого 35-летнего мужчину по подозрению в расправе над супружеской парой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир мужского и женского тела с ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что подозреваемый уехал на машине потерпевших. Его личность удалось установить и найти в одном из домов на переулке Светлогорский.

С мужчиной проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Одинцово иностранец расправился со знакомым при помощи двух ножей и ограбил его квартиру.