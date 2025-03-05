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19:58, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли содержание передаваемой США развединформации

FT: разведка США передавала Украине информацию о передвижениях российских войск
Семен Александров (редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanised Brigade / AP

Разведка США передавала Украине информацию о передвижениях российских войск. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

По их данным, хотя масштабы поддержки со стороны американской разведки засекречены, однако она позволяла Киеву получать «оперативную разведывательную информацию о передвижениях противника».

«На оперативном уровне, например, для наблюдения за перемещением войск, спутники оказывают большую помощь, а возможности США действительно важны», — заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России. При этом уточняется, что Вашингтон продолжает делиться с ВСУ информацией для ударов по российским войскам в непосредственной зоне боестолкновений.

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