На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

InfoBRICS: Удар ВС России по полигону ВСУ стал мрачным посланием Западу

Удар Вооруженных сил (ВС) России по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал мрачным посланием Западу о перспективах отправки вооруженного контингента на территорию Украины. Об этом заявил независимый военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — высказался эксперт.

Боснич увидел знак в ударе ВС России по полигону ВСУ с иностранными инструкторами и призвал западных специалистов как можно скорее покинуть территорию Украины. Аналитик отметил, что Москва неоднократно указывала на недопустимость присутствия западных военных на Украине.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на солдат ВСУ объяснил удар ВС России по построению на полигоне «Искандером». Как утверждается, в массовой гибели военнослужащих в ВСУ винят безразличие командования части к солдатам.