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13:26, 5 марта 2025Забота о себе

Назван простой и приятный способ снизить риск слабоумия

Нейробиолог Сузуки: Снизить риск деменции на 30 процентов помогут пешие прогулки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Помимо интенсивных физических нагрузок, снизить риск слабоумия на 30 процентов помогут пешие прогулки, считает нейробиолог Венди Сузуки. Такое мнение она выразила в подкасте компании ZOE, пишет HuffPost.

Сузуки подчеркнула, что деменция не является неизбежной частью старения. Более того, по ее словам, до 45 процентов случаев заболевания можно предотвратить, просто изменив образ жизни.

Нейробиолог назвала простым и приятным способом снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний мозга десятиминутную пешую прогулку на улице или вверх и вниз по лестнице, которую можно совершить в обеденный перерыв. Ходьба пешком поможет высвободить дофамин, серотонин, норадреналин и эндорфины — гормоны, в краткосрочной перспективе улучшающие настроение, а также стимулирующую выработку веществ, которые способствуют росту новых клеток мозга, объяснила Сузуки.

Также прогулки могут улучшить работу префронтальной коры мозга, которая, по словам нейробиолога, действительно важна для способности переключать внимание и фокусироваться на задачах. Наконец, ходьба улучшает скорость реакции и способствует хорошему самочувствию в целом.

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В подтверждение своих слов Сузуки привела результаты исследования 2022 года, согласно которым, всего 3800 шагов в день могут снизить риск развития деменции на 25 процентов, еще сильнее возрастают шансы избежать этого заболевания, если количество шагов повышается до 9800.

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал способы сохранить ясность сознания при деменции. По его словам, немаловажную роль играет окружение пациента со слабоумием, поскольку постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям.

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