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09:34, 5 марта 2025Среда обитания

Назван самый популярный вид спорта у россиян

SuperJob: 31 % россиян делают зарядку по утрам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Большинство россиян предпочитают зарядку по утрам другой физической активности. Свой любимый вид спорта граждане назвали в опросе сервиса SuperJob, передает Амурское Областное Телевидение.

Зарядку выбрали 31 процент респондентов. Еще 16 процентов заявили, что занимаются фитнесом, а 14 процентов — плаванием. По 12 процентов любят бегать, делать растяжку и ездить на велосипеде. Каждый девятый увлекается йогой и тяжелой атлетикой. Шесть процентов выбирают лыжный спорт, каждый двадцатый — волейбол и единоборства, четыре процента — футбол, три процента — скандинавскую ходьбу и баскетбол. На теннис, хоккей и фигурное катание пришлось по два процента голосов, на конькобежный спорт — один процент.

При этом женщины делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой чаще мужчин. Среди представителей сильного пола популярнее футбол, тяжелая атлетика, единоборства, бег и езда на велосипеде. Респонденты до 35 лет чаще выбирают гимнастику, велосипед и бег. Те, кому от 35 до 45 лет, предпочитают фитнес, плавание и лыжи. Люди старше 45 лет склоняются к скандинавской ходьбе.

Отмечается, что россияне стали более спортивными. Об отсутствии физической нагрузки заявили 23 процента опрошенных, в то время как четыре года назад никаким спортом не увлекался каждый третий. Заметно популярнее стали гимнастика, йога и плавание.

Ранее ученые выяснили, что занятия спортом снижают риск деменции на 26 процентов.

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