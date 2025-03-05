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10:00, 5 марта 2025Экономика

Одной стране предсказали рецессию из-за пошлин Трампа

Globe and Mail: В ближайшие кварталы канадская экономика войдет в рецессию
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, нанесет больший урон Канаде и Мексике, чем самим Соединенным Штатам. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Степень ущерба, который грозит всем трем странам, будет зависеть от того, как долго будут действовать пошлины и как отреагируют Оттава и Мехико. Издание напомнило, что Канада уже ввела ответные пошлины на товары США на 30 миллиардов долларов. Через три недели их повысят до 155 миллиардов. Однако если США не откажутся от пошлин на канадский импорт, то северный сосед США войдет в рецессию уже в ближайшие кварталы.

В Банке Канады полагают, что экспорт рухнет на 8,5 процента в первый год после введения пошлин, а инвестиции в бизнес упадут почти на 12 процентов. Что касается потребительских расходов, то они могут сократиться более чем на два процента к 2027 году. В течение следующих двух лет ВВП Канады снизится на три процента.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что экономическая политика Белого дома может довести Канаду и Мексику до экономического спада. Двум этим странам придется искать новые рынки сбыта.

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