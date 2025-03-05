Описана польза отказа от смартфонов

Medical Xpress: Смартфоны влияют на выработку дофамина и серотонина

Отказ от смартфона всего на 72 часа привел к заметным изменениям в активности мозга, связанным с регуляцией эмоций и системой вознаграждения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Computers in Human Behavior, сообщает Medical Xpress.

В эксперименте приняли участие 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые регулярно пользовались смартфонами. В течение трех дней им разрешалось использовать устройства только для работы, бытовых задач и общения с близкими. Перед началом исследования участники прошли тестирование на влияние смартфонов на их психологическое состояние и социальное поведение, а также МРТ-сканирование мозга.

Спустя три дня испытуемым провели повторное МРТ, во время которого им показывали три типа изображений: нейтральные картинки (например, пейзажи), включенные и выключенные смартфоны. Сканирование выявило значительные изменения в работе областей мозга, отвечающих за выработку дофамина и серотонина — нейромедиаторов, регулирующих настроение, эмоции и формирование зависимостей.

После ограничения использования смартфона активность в этих зонах стала менее выраженной при просмотре изображений включенных устройств. Это свидетельствует о снижении уровня возбудимости и привязанности к гаджетам, схожем с процессами адаптации при отказе от зависимых веществ. Ученые подчеркивают, что такие эффекты наблюдались даже у тех, кто не проявлял признаков чрезмерного использования смартфона.

Исследование подтверждает, что смартфоны оказывают прямое влияние на работу мозга, а их ограниченное использование может способствовать снижению зависимости и восстановлению естественного баланса нейромедиаторов.

