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10:27, 5 марта 2025Путешествия

Ожидавший рейс в Европу мужчина не выжил после остановки сердца

У мужчины остановилось сердце в ожидании рейса в аэропорту Ченнаи, он умер
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

У пожилого мужчины произошла остановка сердца в ожидании рейса в Европу, он перестал дышать, находясь в аэропорту индийского города Ченнаи. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

В понедельник, 3 марта, 73-летний Сивараман приехал в воздушную гавань со своей женой, чтобы улететь во Франкфурт. Они зарегистрировали багаж и прошли иммиграционную проверку.

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Как пишет источник, во время ожидания посадки индиец потерял сознание. Его супруга обратилась за помощью к сотрудникам аэропорта, которые вызвали врачей. Однако реанимировать мужчину не удалось — медицинская бригада констатировала, что он не выжил.

Ранее в аэропорту Манчестера сотрудники полиции задержали мужчину за необычное поведение. Пассажира отвели в зону ожидания, где ему стало плохо. На место прибыла скорая помощь, но спасти путешественника не удалось.

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