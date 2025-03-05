Перечислены самые полезные для здоровья привычки

Врач Алексенцева: Соблюдение режима сна играет важную роль в сохранении здоровья

Правильно организованный распорядок дня играет важную роль в сохранении психического и физического здоровья, считает педиатр Елена Алексенцева. Эту и другие самые полезные для здоровья привычки она перечислила «Известиям».

Врач со ссылкой на исследования рассказала, что существенно улучшить работу нервной системы и внутренних органов позволит соблюдение режима дня. Также, по ее словам, особое значение в вопросе профилактики заболеваний играет и режим сна.

«Оптимальное время засыпания — до 23:00, поскольку с наступлением ночи начинает активно вырабатываться мелатонин — гормон сна, участвующий в регуляции суточных ритмов», — уточнила Алексенцева. Нормальной продолжительностью ночного отдыха для взрослого человека она назвала от семи до девяти часов в сутки.

Кроме того, для сохранения здоровья важна регулярная физическая активность, продолжила врач. Нагрузки умеренной интенсивности помогают избежать возрастной потери мышечной ткани и положительно влияют на работу организма в целом, подчеркнула она.

Также важными компонентами здорового образа жизни являются сбалансированное питание, соблюдение водного режима и чтение книг для тренировки умственных способностей и памяти, добавила Алексенцева.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам ЗОЖ. По мнению главы Минздрава, таким образом можно предотвратить 60 процентов факторов развития различных заболеваний.