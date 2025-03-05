Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 5 марта 2025Россия

Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

В Орехово-Зуево пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В подмосковном городе Орехово-Зуево мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы. Предположительно, она пролежала там около месяца. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщину обнаружили в техническом помещении на пятом этаже 1-й городской больницы под вентиляцией. Ее голова была перебинтована. Кроме взрослых подгузников, на пациентке почти ничего не было. Тело уже начало гнить.

В больнице в результате проверки установили личность женщины. Ею оказалась 56-летняя жительница Электрогорска.

17 января ее привезли в больницу с травмой головы, а спустя несколько дней она просто исчезла. Никто из персонала не заметил ее ухода.

Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в больнице в Ростовской области девочка не выжила после промывания желудка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому — после «важного письма». О чем там написано и что это значит?

      Во Франции приостановку помощи США Украине назвали гарантией мира

      Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова оставили под арестом

      Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета

      Киллер Леша Солдат получил одобрение от администрации колонии на досрочное освобождение

      Экс-глава МИД Украины объяснил поведение Трампа желанием показать величие

      Россиянин и трое его знакомых попали под статью после знакомства с несвободной девушкой

      Политолог высказался о скандале в Белом доме

      Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

      В подполье рассказали об ударах по месту дислокации ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше