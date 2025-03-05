Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

В Орехово-Зуево пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

В подмосковном городе Орехово-Зуево мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы. Предположительно, она пролежала там около месяца. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщину обнаружили в техническом помещении на пятом этаже 1-й городской больницы под вентиляцией. Ее голова была перебинтована. Кроме взрослых подгузников, на пациентке почти ничего не было. Тело уже начало гнить.

В больнице в результате проверки установили личность женщины. Ею оказалась 56-летняя жительница Электрогорска.

17 января ее привезли в больницу с травмой головы, а спустя несколько дней она просто исчезла. Никто из персонала не заметил ее ухода.

Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в больнице в Ростовской области девочка не выжила после промывания желудка.