Премьер Мьянмы заявил о возможной встрече с Путиным в прошлой жизни

Премьер Мьянмы Хлайн предположил, что встречался с Путиным в прошлой жизни

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что мог встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в прошлой жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В ходе переговоров Хлайн преподнес президенту России два уникальных издания. В одном из них описывается предсказание Будды насчет будущего короля России. В связи с этим премьер предположил, что мог встречаться с Путиным в прошлой жизни.

Ранее российский лидер заявил, что двусторонние отношения России и Мьянмы развиваются и обладают хорошим потенциалом. Путин отметил рост товарооборота между странами в 2024 году и понадеялся на дальнейшее сотрудничество.

В 2024 году стало известно, что Мьянма, которая является одной из самых опасных стран мира, собралась подписать с Россией меморандум о взаимопонимании. Он предполагает возможность безвизовых поездок граждан обоих государств.