Путин заявил о росте раскрываемости разбойных нападений и квартирных краж

Путин: В России выросла раскрываемость убийств и квартирных краж

Президент России Владимир Путин заявил о росте раскрываемости расправ, разбойных нападений и квартирных краж. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

Глава МВД России Владимир Колокольцев уточнил, что на раскрытие преступлений и уголовных дел были сосредоточены значительные усилия. Всего было выявлено 800 тысяч противоправных деяний. «Увеличилась раскрываемость грабежей, разбойных нападений. Сегодня почти все раскрываются», — сообщил он.

Ранее Путин отметил, что в России становится меньше случаев, когда понесший наказание снова совершает преступление. Кроме того, президент сообщил о снижении уличной преступности в стране.

