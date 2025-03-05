Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 5 марта 2025Экономика

Раскрыт средний возраст российских медработников

Замглавы Минтруда Пудов: Средний возраст работников здравоохранения — 44,5 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В настоящее время средний возраст работников, задействованных в российской сфере здравоохранения, составляет 44,5 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Андрей Пудов, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в других отраслях российской экономики показатель составляет более 42 лет, пояснил заместитель руководителя ведомства. В то же время в сфере здравоохранения проблема старения персонала представляется актуальной. Так, почти 43 процента задействованных в ней медработников — старше 50 лет, тогда как в других отраслях этот показатель составляет 31 процент.

Он добавил, что к 2030 году в российскую экономику потребуется привлечь дополнительно в общей сложности почти полмиллиона медработников. Речь идет о новых сотрудниках со средним специальным и высшим образованием. В ближайшие пять лет потребность в подобных специалистах, по словам Пудова, составит 496 тысяч человек.

Бороться с дефицитом кадров в сегменте здравоохранения власти планируют при помощи подготовки молодежи. Именно они станут ключевым источником замещения работников в этой сфере в среднесрочной перспективе, пояснил Пудов. С учетом обозначенной выше кадровой потребности, в отрасль на ежегодной основе нужно будет привлекать примерно по 100 тысяч новых работников. Решить эту проблему можно только при помощи вовлечения выпускников профильных вузов, заключил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Вице-президент Вэнс избавился от дома в США

      Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

      Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

      В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

      Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

      Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

      Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

      Министр МВД раскрыл количество найденных благодаря камерам видеонаблюдения преступников

      Известная ведущая объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше