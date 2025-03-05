Раскрыт средний возраст российских медработников

Замглавы Минтруда Пудов: Средний возраст работников здравоохранения — 44,5 года

В настоящее время средний возраст работников, задействованных в российской сфере здравоохранения, составляет 44,5 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Андрей Пудов, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в других отраслях российской экономики показатель составляет более 42 лет, пояснил заместитель руководителя ведомства. В то же время в сфере здравоохранения проблема старения персонала представляется актуальной. Так, почти 43 процента задействованных в ней медработников — старше 50 лет, тогда как в других отраслях этот показатель составляет 31 процент.

Он добавил, что к 2030 году в российскую экономику потребуется привлечь дополнительно в общей сложности почти полмиллиона медработников. Речь идет о новых сотрудниках со средним специальным и высшим образованием. В ближайшие пять лет потребность в подобных специалистах, по словам Пудова, составит 496 тысяч человек.

Бороться с дефицитом кадров в сегменте здравоохранения власти планируют при помощи подготовки молодежи. Именно они станут ключевым источником замещения работников в этой сфере в среднесрочной перспективе, пояснил Пудов. С учетом обозначенной выше кадровой потребности, в отрасль на ежегодной основе нужно будет привлекать примерно по 100 тысяч новых работников. Решить эту проблему можно только при помощи вовлечения выпускников профильных вузов, заключил он.