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12:57, 5 марта 2025Наука и техника

Найден эффективно снижающий уровень глюкозы у диабетиков растительный препарат

New Atlas: Берберин способствует снижению глюкозы в крови диабетиков
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китайские исследователи испытали растительное средство, способное стабилизировать уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом второго типа. В ходе клинических испытаний препарат показал значительное улучшение показателей обмена веществ уже через три месяца, сообщает New Atlas.

Препарат HTD1801 создан на основе берберина — природного алкалоида, который в традиционной китайской медицине применяют при воспалительных заболеваниях и нарушениях пищеварения. В новом исследовании ученые из Пекинского университета проверили его влияние на пациентов с диабетом.

В эксперименте участвовали 113 добровольцев. Их уровень гликированного гемоглобина на старте варьировался от 7 до 11 процентов, что указывает на выраженные нарушения углеводного обмена. Спустя 12 недель регулярного приема HTD1801 большинство участников достигли показателей менее 6,5 процентов, приближаясь к границе между нормой и преддиабетом. Лучшие результаты были у тех, кто получал дозировку 1000 мг.

Помимо стабилизации сахара, у пациентов снизился уровень «плохого» холестерина и маркеров воспаления, а также улучшились показатели, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важно, что при этом участники не прибавили в весе, что отличает HTD1801 от некоторых других методов контроля диабета.

Исследователи отмечают, что препарат может использоваться как самостоятельное средство или в сочетании с другими методами терапии. В настоящее время они продолжают клинические испытания с привлечением более широкой выборки пациентов.

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