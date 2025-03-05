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16:24, 5 марта 2025Экономика

Россиянам дали советы по организации ремонта в квартире

«Профи.ру»: В смете стоит внимательно изучить графу «дополнительные работы»
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Привлекая бригаду к ремонту в квартире, следует правильно организовать рабочий процесс. Своими советами с «Известиями» поделился специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко.

На приемку квартиры в новостройке следует взять с собой специалиста — он поможет оценить скрытые дефекты. При обнаружении недочетов покупатель вправе настоять на том, чтобы их устранили за счет застройщика. При выборе бригады особое внимание нужно уделить опыту прораба — разбирается ли он в технических моментах и может ли аргументировать свою позицию перед заказчиком. Договариваться с прорабом лучше вживую.

Составлять смету эксперты рекомендуют не по фотографиям, а при личном осмотре объекта — хороший специалист так и поступит, отмечает Тихоненко. По снимкам трудно определить, насколько ровные стены, плотно ли прилегают плинтуса и наличники, как уложена плитка и проходят коммуникации. Все нюансы дизайн-проекта следует заранее обговорить с прорабом, чтобы понять, насколько эти затеи реализуемы.

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При составлении сметы крайне важно изучить графу «дополнительные работы»: в ней, к удивлению заказчика, может оказаться много необязательных и излишних работ, за счет которых существенно поднимется стоимость работ. Материалы для чистовой отделки можно выбрать подешевле, но на чем нельзя экономить, так это на черновых работах. Стоит вложиться в хорошую проводку и инженерные коммуникации, ведь заменить их позднее будет практически невозможно.

Качественный ремонт требует много времени, поэтому если мастер обещает уложиться в пару месяцев, лучше отказаться от его услуг и продолжить поиски. В частности, для отделочных работ все поверхности в квартире должны по-хорошему высохнуть.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте. Лучший способ, по мнению специалистов, — планирование. Так, создание дизайн-проекта может снизить расходы на 200-400 тысяч рублей.

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