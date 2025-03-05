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04:15, 5 марта 2025Ценности

Рита Ора показала фигуру в оранжевом купальнике

Певица Рита Ора показала фигуру в оранжевом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рита Ора

Рита Ора. Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора показала фигуру в ярком бикини. Пост повился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала у бассейна в купальнике оранжевого цвета с треугольными чашками. При этом от макияжа и аксессуаров знаменитость отказалась.

Ранее в феврале Рита Ора также поделилась снимками в откровенном наряде. Знаменитость разместила кадры, на которых предстала в костюме, состоящем из коротких облегающих шортов и бра-топе с глубоким декольте.

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