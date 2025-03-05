Певица Рита Ора показала фигуру в оранжевом купальнике

Британская певица Рита Ора показала фигуру в ярком бикини. Пост повился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала у бассейна в купальнике оранжевого цвета с треугольными чашками. При этом от макияжа и аксессуаров знаменитость отказалась.

Ранее в феврале Рита Ора также поделилась снимками в откровенном наряде. Знаменитость разместила кадры, на которых предстала в костюме, состоящем из коротких облегающих шортов и бра-топе с глубоким декольте.