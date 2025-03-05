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03:10, 5 марта 2025Экономика

Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию в помещениях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в помещениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение зампреда комитета государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Согласно законопроекту предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Для физических лиц штрафы будут увеличены с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических — с 10-20 тысяч до 500 тысяч рублей.

В январе юрист Алексей Воробьев заявил, что штрафы за антисанитарию в квартирах будут эффективны только при должной работе контролирующих органов. По мнению эксперта, без пристального контроля и своевременного реагирования на жалобы рост штрафов не поможет в борьбе с антисанитарией в квартирах россиян.

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