Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию в помещениях

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в помещениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение зампреда комитета государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Согласно законопроекту предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. Для физических лиц штрафы будут увеличены с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических — с 10-20 тысяч до 500 тысяч рублей.

В январе юрист Алексей Воробьев заявил, что штрафы за антисанитарию в квартирах будут эффективны только при должной работе контролирующих органов. По мнению эксперта, без пристального контроля и своевременного реагирования на жалобы рост штрафов не поможет в борьбе с антисанитарией в квартирах россиян.