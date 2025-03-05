Россиянам рассказали о правилах выбора букета на 8 Марта

Флорист Колганова рекомендовала дарить пионовидные розы возлюбленным на 8 Марта

Возлюбленным на 8 Марта можно подарить пионовидные розы, мамам и бабушкам — тюльпаны или астры, коллегам — тюльпаны или гвоздики. Такие советы в разговоре с «Лентой.ру» дала флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.

«Женам или любимым девушкам лучше дарить букеты с романтическим посылом. Кустовые пионовидные розы — классика на все времена. Если вы считаете такой подарок слишком очевидным, смело покупайте ранункулюсы — эффект будет не хуже. Если хотите сделать акцент на романтике, идите в сторону пастельных и охристых оттенков. Нужно показать страсть — красный, бордовый и пурпурный цвета сделают это идеально», — рассказала флорист.

Для подарка маме, по ее словам, лучше всего подойдут цветы с легкими и тонкими ароматами, а также цветы нежных оттенков. Например, гиацинты, тюльпаны, герберы, фрезии маттиолы. Для бабушек Колганова предложила выбирать цветы, которые можно встретить на дачных участках: астры, гортензии, нарциссы, мимозы, пионы.

«Предпочтение стоит отдать более ярким оттенкам: для многих бабушек это является символом праздника. А ромашки, лилии, альстромерии будут уместны для подарка сестре, — считает эксперт. — Коллегам лучше дарить цветы нейтральных оттенков. Универсальные варианты: тюльпаны, альстромерии, смешанные букеты, например, эустомы с гвоздикой».

Колганова также рекомендовала обратить внимание на то, как одевается человек, какие ароматы предпочитает. Флористу, по ее словам, достаточно этой информации, чтобы собрать подходящий букет.

Ранее выяснилось, что самым желанным подарком на 8 Марта для россиянок являются цветы. Также многие хотели бы получить косметику или парфюм.