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13:03, 5 марта 2025Путешествия

Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета

Рейс Екатеринбург — Гоа задержали на 14 часов из-за поломки самолета
Мария Борисова
Мария Борисова
Аэропорт Кольцово

Аэропорт Кольцово. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Boeing 737-800 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 23:50 4 марта (21:50 мск), однако вылет отложили до 16:00 5 марта (14:00 мск).

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Пассажиры рассказали, что они несколько часов просидели в авиагавани, час из них — в самолете. Затем их попросили покинуть борт без объяснения причин. Участников рейса поселили в отеле.

«Уже утром сказали, что для починки из Москвы в Екатеринбург вылетел мастер с запчастями», — сказано в публикации. Отмечается, что обратный рейс из Гоа в Россию тоже задерживается — пассажиры прибудут в Кольцово не раньше полуночи.

Ранее самолет Skywest Airlines совершил экстренную посадку в Техасе из-за сильной турбулентности во время шторма. Пять пассажиров из-за тряски получили травмы и попали в больницу.

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