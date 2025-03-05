Рейс Екатеринбург — Гоа задержали на 14 часов из-за поломки самолета

Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Boeing 737-800 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 23:50 4 марта (21:50 мск), однако вылет отложили до 16:00 5 марта (14:00 мск).

Пассажиры рассказали, что они несколько часов просидели в авиагавани, час из них — в самолете. Затем их попросили покинуть борт без объяснения причин. Участников рейса поселили в отеле.

«Уже утром сказали, что для починки из Москвы в Екатеринбург вылетел мастер с запчастями», — сказано в публикации. Отмечается, что обратный рейс из Гоа в Россию тоже задерживается — пассажиры прибудут в Кольцово не раньше полуночи.

Ранее самолет Skywest Airlines совершил экстренную посадку в Техасе из-за сильной турбулентности во время шторма. Пять пассажиров из-за тряски получили травмы и попали в больницу.