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13:02, 5 марта 2025Силовые структуры

Россиянин и трое его знакомых попали под статью после знакомства с несвободной девушкой

В Смоленске осудили 4 мужчин, жестоко избивших местного жителя из-за девушки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Смоленске четверо мужчин получили сроки в колонии после того, как избили местного жителя, с которым встречалась понравившаяся одному из фигурантов девушка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Смоленской области.

Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Так, двое получили в наказание 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, третий фигурант получил девять лет в колонии строгого режима и ограничением свободы на год, а четвертый — по совокупности приговоров получил 12,5 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в марте 2023 года один из осужденных познакомился с девушкой, которая встречалась с другим, незнакомым ему мужчиной, и стал оказывать ей знаки внимания. Из-за этого он стал общаться с мужчиной в социальных сетях и по телефону высказывать ему различные оскорбления и угрозы физической расправой. Так, вечером 3 июля 2023 года вместе со знакомыми он пригласил пострадавшего встретиться для того, чтобы якобы разрешить возникший конфликт. Они встретились на набережной Днепра, недалеко от дома №8. Приглашенный мужчина приехал на встречу со своими знакомыми. В результате, между мужчинами снова произошел конфликт, во время которого четверо осужденных жестоко избили его, а также выстрелили в него и в двух его знакомых из травматического оружия. Пострадавшие получили различные ранения, в том числе и в область головы. В результате потерпевший получил различные телесные повреждения и полностью утратил слух на одно ухо.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого.

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