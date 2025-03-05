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10:38, 5 марта 2025Силовые структуры

Спрятавший в тайнике взрывчатку по заданию СБУ россиянин пойдет под суд за госизмену

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет житель Ялты по делу о госизмене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет житель Ялты по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

По версии следствия, мужчина, будучи противником проведения СВО, в конце 2022 года вступил в контакт с представителями службы безопасности Украины (СБУ) и сообщил о готовности оказать помощь, в том числе в совершении диверсий и терактов.

После этого он получил от кураторов задание — найти взрывные устройства и отдельные компоненты для поражения, после чего спрятать их в тайник. Мужчина изучил основы обращения с взрывными устройствами, купил самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество, которые поместил в тайник. Его координаты мужчина передал куратору.

В результате его задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Южный военный окружной суд для рассмотрения по существу.

Ранее 21-летний гражданин России Станислав Удовики рассказал на видео об обманувшей его военной разведке Украины.

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