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12:08, 5 марта 2025Россия

Российские войска ударили по штабу батальона «Кракен»

Минобороны отчиталось об ударе по штабу батальона «Кракен»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска ударили по штабу батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были осуществлены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо штаба, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, цехам производства БПЛА, пунктам управления дронами, а также месту базирования катеров сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Константиновке. В результате атаки было уничтожено около десяти офицеров, специализировавшихся на обслуживании закрытых каналов связи.

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