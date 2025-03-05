Минобороны отчиталось об ударе по штабу батальона «Кракен»

Российские войска ударили по штабу батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были осуществлены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо штаба, удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, цехам производства БПЛА, пунктам управления дронами, а также месту базирования катеров сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Константиновке. В результате атаки было уничтожено около десяти офицеров, специализировавшихся на обслуживании закрытых каналов связи.