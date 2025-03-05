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13:23, 5 марта 2025Экономика

Банк России увеличит продажу валюты

ЦБ увеличит продажу до почти 6 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В период с 7 марта по 4 апреля ежедневные продажи валюты Банком России составят эквивалент 5,96 миллиарда рублей. Такой вывод следует из сообщения Министерства финансов о нефтегазовых доходах за февраль.

По итогам минувшего месяца они составили 771,3 миллиарда рублей, что больше прогноза на 2,9 миллиарда. По оценке ведомства, в марте ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 57,2 миллиарда рублей. Таким образом, в ближайший месяц на покупку иностранной валюты и золота направят 60,1 миллиарда рублей или 2,9 миллиарда в день.

Банк России, которому Минфин передает средства на покупку, в рамках операции зеркалирования продает 8,86 миллиарда рублей в сутки, что и дает искомую сумму чистых продаж. С 7 февраля по 6 марта они составляли 5,56 миллиарда рублей.

Нефтегазовые доходы России последовательно снижаются в последние месяцы. В ноябре 2024 года они составили 801,7 миллиарда рублей, в декабре — 790,2 миллиарда, в январе — 789,1 миллиарда. По итогам 2024 года показатель вырос до 11,131 триллиона рублей.

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