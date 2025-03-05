Сервису Zoom в России выписали многомиллионный штраф

Таганский суд Москвы оштрафовал видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей

Таганский суд Москвы выписал видеосервису Zoom многомиллионный штраф. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию Zoom Video Communications Inc признали виновной в нарушении законодательства в области персональных данных, а именно части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушений (КоАП).

Столичный суд оштрафовал видеосервис на 15 миллионов рублей. Максимальный размер взысканий по этой статье составляет 18 миллионов рублей.

Ранее за нарушение той же статьи КоАП оштрафовали стриминговый сервис Twitch. Платформу обязали выплатить 13 миллионов рублей административного штрафа.

В октябре 2023 года Zoom оштрафовали в России на 115 миллионов рублей. Причиной стал отказ компании открыть представительство в России.