Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:13, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Сервису Zoom в России выписали многомиллионный штраф

Таганский суд Москвы оштрафовал видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы выписал видеосервису Zoom многомиллионный штраф. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию Zoom Video Communications Inc признали виновной в нарушении законодательства в области персональных данных, а именно части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушений (КоАП).

Столичный суд оштрафовал видеосервис на 15 миллионов рублей. Максимальный размер взысканий по этой статье составляет 18 миллионов рублей.

Ранее за нарушение той же статьи КоАП оштрафовали стриминговый сервис Twitch. Платформу обязали выплатить 13 миллионов рублей административного штрафа.

В октябре 2023 года Zoom оштрафовали в России на 115 миллионов рублей. Причиной стал отказ компании открыть представительство в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

      Стало известно местонахождение более тысячи тонн металла из дела генерала Попова

      Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много»

      Макрон решил обратиться к французам на фоне мировых проблем

      Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

      Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ретейлер решил изменить цены

      В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше