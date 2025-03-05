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00:59, 5 марта 2025Силовые структуры

Следком установит обстоятельства ранения девушки стрелком на джипе в Петербурге

СК по СПб устанавливает обстоятельства ранения девушки на Кронверкском проспекте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram

Следственный комитет установит обстоятельства ранения девушки на Кронверкском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК РФ по городу, опубликовав фото с места происшествия, на котором запечатлена найденная на земле гильза.

«Следователи и эксперты приступают к осмотру места происшествия», — добавили в региональном ведомстве.

Инцидент произошел неподалеку от ИТМО. По предварительным данным, стрелок находился в сером BMW X5, он произвел не менее четырех выстрелов, а затем скрылся. На тротуаре обнаружили окровавленную девушку.

Удалось установить, что водителем является житель Васильевского острова. В городе объявлен план «Перехват».

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