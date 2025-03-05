Собака помогла найти останки девочки

В Таиланде благодаря собаке нашли тело убитой девочки

В Таиланде нашли мешок с останками девочки. Об этом сообщает The Thaiger.

Совершить находку помогла бездомная собака. 27 февраля жители округа Мае-Сот увидели пса, который нес в пасти кость. При ближайшем рассмотрении люди поняли, что кость слишком велика, чтобы принадлежать животным. Они организовали поиски и вскоре обнаружили в траве зеленый пластиковый мешок, в котором оказались сильно разложившиеся человеческие останки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они забрали мешок с останками и отправили его на судмедэкспертизу. Предварительный анализ показал, что тело пролежало в траве около месяца и принадлежало девочке 12-13 лет. В момент смерти на ней были черные спортивные штаны и футболка школы, которая находится в четырех километрах от места, где нашли останки. Осмотр также показал, что штаны были спущены, что намекает на возможность изнасилования.

Полицейские связались с директором школы, который рассказал, что футболка — часть формы, выданной ученикам два года назад. При этом он сообщил, что никто из студентов и выпускников школы в последнее время не пропадал.

Полицейские рассчитывают, что личность девочки будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, арестовали мужчину, который расправился с пожилым соседом и выбросил его останки в чемодане в воду. На них случайно наткнулся капитан парома, плывущего по проливу Ист-Ривер.