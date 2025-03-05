Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 5 марта 2025Из жизни

Собака помогла найти останки девочки

В Таиланде благодаря собаке нашли тело убитой девочки
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

В Таиланде нашли мешок с останками девочки. Об этом сообщает The Thaiger.

Совершить находку помогла бездомная собака. 27 февраля жители округа Мае-Сот увидели пса, который нес в пасти кость. При ближайшем рассмотрении люди поняли, что кость слишком велика, чтобы принадлежать животным. Они организовали поиски и вскоре обнаружили в траве зеленый пластиковый мешок, в котором оказались сильно разложившиеся человеческие останки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они забрали мешок с останками и отправили его на судмедэкспертизу. Предварительный анализ показал, что тело пролежало в траве около месяца и принадлежало девочке 12-13 лет. В момент смерти на ней были черные спортивные штаны и футболка школы, которая находится в четырех километрах от места, где нашли останки. Осмотр также показал, что штаны были спущены, что намекает на возможность изнасилования.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Полицейские связались с директором школы, который рассказал, что футболка — часть формы, выданной ученикам два года назад. При этом он сообщил, что никто из студентов и выпускников школы в последнее время не пропадал.

Полицейские рассчитывают, что личность девочки будет установлена после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, арестовали мужчину, который расправился с пожилым соседом и выбросил его останки в чемодане в воду. На них случайно наткнулся капитан парома, плывущего по проливу Ист-Ривер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Собака помогла найти останки девочки

      МЧС прокомментировало взрыв в жилом доме в российском городе

      В США назвали цену за возможность пообедать с Трампом в его резиденции

      В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

      В Конгрессе США сочли сожаления Зеленского за извинения

      Американский колумнист указал на унижение Зеленского перед Трампом

      Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

      В Евросоюзе сочли провальной попытку Зеленского помириться с Трампом

      Вэнс опроверг свой отъезд из-за проукраинских активистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше