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09:05, 17 февраля 2025Из жизни

Капитан парома случайно наткнулся на плавающий в проливе чемодан с останками пенсионера

В США в проливе нашли чемодан с останками пожилого мужчины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Peter Morgan / Reuters

В Нью-Йорке, США, арестовали мужчину, который расправился с пожилым соседом и выбросил его останки в чемодане в воду. Об этом сообщает The New York Times.

На подозрительный чемодан, плавающий в проливе Ист-Ривер, случайно наткнулся капитан парома. Он не смог выловить сумку и позвонил в полицию. Полицейские вытащили чемодан из воды и нашли в нем туловище мужчины. Согласно экспертизе, оно принадлежит 65-летнему мужчине Эдвину Эчеварриа. Под подозрение тут же попал сосед пенсионера — 23-летний Кристиан Миллет.

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Во время допроса Миллет признался, что расправился с Эчеварриа. По его словам, он повалил пенсионера на землю и раздавил ботинками его голову. После он расчленил его и спрятал его туловище в чемодан. Что случилось с другой частью останков — неизвестно. Миллет не объяснил, почему совершил преступление, но отметил, что просто не мог противиться «безумному желанию убивать».

Ранее сообщалось, что в Балтиморе, США, полицейские случайно нашли в автомобиле Николь Джонсон разлагающиеся останки детей. Кости принадлежали маленьким племянникам женщины, о которых она заботилась вместо сестры.

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