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16:10, 5 марта 2025Россия

Соратник Кадырова показал архивное видео с карательной операцией во время войны в Чечне

Министр Чечни по нацполитике Дудаев показал архивные кадры чеченской войны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Министр Чечни по нацполитике, соратник главы региона Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев показал архивные кадры времен первой чеченской войны, на которых запечатлена карательная экспедиция ичкерийцев против жителей села Урус-Мартан. Кадры Дудаев опубликовал в Telegram.

Дудаев рассказал, что в интернете заметны попытки создать президенту сепаратистского государства Ичкерия Джохару Дудаеву образ героя. Чеченский министр призвал помнить, что глава Ичкерии использовал жестокие методы подавления протестных настроений — в том числе с использованием военной техники.

«Я вам покажу кадры, когда бандформирования на бронетехнике с танками вторгаются в те населенные пункты, где население выражает недовольство», — прокомментировал видео карательной операции Дудаев.

Ранее воевавший в Чечне вагнеровец с позывным Чук вспомнил разговоры с оказавшимся бывшим врагом соседом.

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