Соратник Кадырова показал архивное видео с карательной операцией во время войны в Чечне

Министр Чечни по нацполитике, соратник главы региона Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев показал архивные кадры времен первой чеченской войны, на которых запечатлена карательная экспедиция ичкерийцев против жителей села Урус-Мартан. Кадры Дудаев опубликовал в Telegram.
Дудаев рассказал, что в интернете заметны попытки создать президенту сепаратистского государства Ичкерия Джохару Дудаеву образ героя. Чеченский министр призвал помнить, что глава Ичкерии использовал жестокие методы подавления протестных настроений — в том числе с использованием военной техники.
«Я вам покажу кадры, когда бандформирования на бронетехнике с танками вторгаются в те населенные пункты, где население выражает недовольство», — прокомментировал видео карательной операции Дудаев.
Ранее воевавший в Чечне вагнеровец с позывным Чук вспомнил разговоры с оказавшимся бывшим врагом соседом.