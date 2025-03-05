Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

Цена наряда жены Борисова Анны на афтепати «Оскара» составила 190 тысяч рублей

Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова Анны Шевчук на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующая информация появилась на сайте модного дома Tegin.

Жена знаменитости вышла в свет в образе, состоящем из корсета с баской и юбки со шлейфом с принтом в виде росписи Гжель. Известно, что цена данного образа составила 190 тысяч рублей.

Дизайнер Светлана Тегин рассказала, что сразу поняла — данный наряд идеально подойдет для премии.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — высказалась модельер.

Ранее в марте сообщалось, что звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда. Актриса Дарья Екамасова поднялась на сцену с коллегами по картине, которая получила награду в номинации «Лучший фильм», в вечернем платье черного цвета из коллекции Evening Couture 2025.