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15:41, 5 марта 2025Ценности

Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

Цена наряда жены Борисова Анны на афтепати «Оскара» составила 190 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова Анны Шевчук на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующая информация появилась на сайте модного дома Tegin.

Жена знаменитости вышла в свет в образе, состоящем из корсета с баской и юбки со шлейфом с принтом в виде росписи Гжель. Известно, что цена данного образа составила 190 тысяч рублей.

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Дизайнер Светлана Тегин рассказала, что сразу поняла — данный наряд идеально подойдет для премии.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — высказалась модельер.

Ранее в марте сообщалось, что звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда. Актриса Дарья Екамасова поднялась на сцену с коллегами по картине, которая получила награду в номинации «Лучший фильм», в вечернем платье черного цвета из коллекции Evening Couture 2025.

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