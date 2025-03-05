Стало известно о состоянии раненной экс-возлюбленным на BMW девушки в Петербурге

ДИ: Раненная стрелком на BMW в СПб девушка находится в реанимации, ее оперируют

Девушка, в которую несколько раз выстрелил экс-возлюбленный из джипа BMW X5 на Кронверском проспекте в Петербурге недалеко от ИТМО, госпитализирована и находится в реанимации. В данный момент врачи ее оперируют, передает сообщество «Дорожный инспектор» (ДИ) в соцсети «Вконтакте».

Мужчина произвел не менее четырех выстрелов, после чего скрылся с места происшествия, в городе был объявлен план «Перехват». Позднее стрелка обнаружили в одном из дворов Васильевского района без признаков жизни.

Пара рассталась за неделю до инцидента, причиной стали вспышки агрессии со стороны мужчины. Установлено, что у него есть криминальное прошлое, он занимался незаконным обналичиванием денежных средств.