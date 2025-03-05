Ранившего девушку в Петербурге стрелка на BMW нашли мертвым

ДИ: Ранившего девушку на Кронверском проспекте стрелка на BMW X5 нашли мертвым

Стрелка на BMW X5, который ранил девушку на Кронверском проспекте в Петербурге недалеко от ИТМО, нашли мертвым в одном из дворов Василеостровского района. По предварительным данным, он застрелился, об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» (ДИ) в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается также, что водитель джипа был бывшим возлюбленным жертвы. Они расстались за неделю до инцидента, причиной стали вспышки агрессии с его стороны. Уточняется, что у мужчины есть криминальное прошлое, он занимался незаконным обналичиванием денежных средств.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвел не менее четырех выстрелов на Кронверском проспекте, после чего скрылся. В городе объявляли план «Перехват». К расследованию инцидента подключились сотрудники регионального Следственного комитета.