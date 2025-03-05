Трамп пожаловался на негатив против себя в социальных сетях

Трамп: Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. Об этом политик упомянул в ходе выступления перед Конгрессом.

«Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне. Ни к кому», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что ряд демократов освистали американского президента во время его выступления, а конгрессмена-демократа Эла Грина после перепалки с Трампом вывели из зала.

В ноябре прошлого года адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику политика и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. На тот момент адвокат обвинил газету в «клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов» и работе на Демократическую партию США.

При этом британское издание Mirror допустило, что Дональд Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. Политик всегда был мстительным, указано в статье.

