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06:29, 5 марта 2025Мир

Трамп пожаловался на негатив против себя в социальных сетях

Трамп: Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. Об этом политик упомянул в ходе выступления перед Конгрессом.

«Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне. Ни к кому», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что ряд демократов освистали американского президента во время его выступления, а конгрессмена-демократа Эла Грина после перепалки с Трампом вывели из зала.

В ноябре прошлого года адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику политика и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. На тот момент адвокат обвинил газету в «клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов» и работе на Демократическую партию США.

При этом британское издание Mirror допустило, что Дональд Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. Политик всегда был мстительным, указано в статье.

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