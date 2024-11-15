Трамп захотел отсудить миллиарды долларов за критику в свой адрес

Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times (NYT) с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику избранного президента США и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. Об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).

Утверждается, что в письме адвоката, направленном за неделю до выборов, речь идет о статьях Питера Бейкера «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов [экс-глава аппарата Белого дома Джон] Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.

Адвокат обвинил газету в «клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов» и работе на Демократическую партию США.

Ранее британское издание Mirror допустило месть Трампа своим критикам и преследователям. «Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — заявил собеседник таблоида.