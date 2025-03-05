ТАСС: У ВСУ на юге ДНР почти не осталось оборонительных сооружений

Линия обороны, оставшаяся на южнодонецком направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), не оборудована серьезными оборонительными сооружениями. Об этом рассказал командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда, передает ТАСС.

По его словам, российские войска уже прошли сложную линию обороны и для дальнейшей защиты у ВСУ не осталось «ничего серьезного». Он добавил, что у украинских войск нет хорошо оборудованных позиций, огневых точек, оборонительных сооружений и окопов, которые были ранее. Военный также сообщил, что ВСУ не успевают в полной мере оборудовать позиции из-за быстрого продвижения российских войск.

Ранее Панда рассказал, что в Донецкой народной республике (ДНР) десант ВСУ бежит при встрече с российскими штурмовиками сразу после высадки. Он отметил, что за время взятия поселка Бурлацкое как минимум три группы украинских военных бежали при встрече со штурмовиками российский войск.

До этого ВС России ударили фугасными авиабомбами по пункту временного размещения объединенной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в селе Константиновка в ДНР. Отмечается, что в результате удара было уничтожено и ранено несколько десятков военных ВСУ.