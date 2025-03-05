Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 5 марта 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины взрывы повредили объекты промышленности

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: В Павлограде взрывами повреждены предприятия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Павлограде на Украине взрывами были повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар», — написал он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. По его словам, в результате атаки было уничтожено более двух десятков бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко вспомнил новые подробности мятежа Пригожина. Он рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» рвался «к ядерной кнопке»

      Маска обвинили в «рытье» в личных данных американцев

      В российском торговом центре исчез восьмилетний ребенок

      Москвичам пообещали дождь и гололедицу

      Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачном наряде

      Ранее неизвестную картину знаменитого русского художника продадут на аукционе

      Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

      Назван самый популярный вид спорта у россиян

      Раскаяние россиянина в своих призывах поджигать военкоматы попало на видео

      55-летний россиянин подрался с кондуктором троллейбуса и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше