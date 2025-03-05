В Днепропетровской области Украины взрывы повредили объекты промышленности

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: В Павлограде взрывами повреждены предприятия

В Павлограде на Украине взрывами были повреждены промышленные предприятия. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар», — написал он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. По его словам, в результате атаки было уничтожено более двух десятков бойцов ВСУ.