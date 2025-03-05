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12:44, 5 марта 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

Песков: Путин готов обсудить с Лукашенко белорусские редкоземельные металлы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин готов обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет такая необходимость. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сказал он.

Ранее Лукашенко поручил чиновникам найти редкоземельные металлы в Белоруссии. Он подчеркнул, что за такими ресурсами будущее, и выразил уверенность, что Минск также может их найти.

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