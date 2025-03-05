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12:38, 5 марта 2025Мир

В Кремле заявили о поддержке миром позиции России по 80-летию Победы

Песков: Большая часть стран мира разделяет подход России к 80-летию Победы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Большая часть стран мира разделяет подход России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН российской резолюции по этому вопросу, передает ТАСС.

«Положительно, как еще можно это расценивать. (...) И в данном случае примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяют такой подход», — ответил представитель Кремля на вопрос Москвы об отношении к этому событию.

Песков подчеркнул, что в этом году в связи с юбилеем каждое событие, связанное с памятью о Великой Отечественной войне, имеет особое символическое значение для российской стороны.

Ранее Песков заявил, что для России Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока не обсуждался. Он уточнил, что вопрос о встрече в столице Белоруссии президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не поднимался и не обсуждался.

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