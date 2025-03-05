Песков назвал лучшее место для переговоров по Украине

Песков: Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине

Для России Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока не обсуждался. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что вопрос о встрече в Минске президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не поднимался и не обсуждался. Песков добавил, что для Москвы Минск — лучшее место, так как это главный созник России.

Ранее Песков допустил проведение переговоров Путина и Трампа на территории России. По его словам, место будущих переговоров серьезного значения не имеет.

До этого Песков сообщил, что возможности для сотрудничества России и Соединенных Штатов в различных сферах огромны, его можно выстраивать на различных территориях России. В том числе и в новых регионах, добавил он.