Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 5 марта 2025Бывший СССР

Песков назвал лучшее место для переговоров по Украине

Песков: Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Для России Минск был бы лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока не обсуждался. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что вопрос о встрече в Минске президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не поднимался и не обсуждался. Песков добавил, что для Москвы Минск — лучшее место, так как это главный созник России.

Ранее Песков допустил проведение переговоров Путина и Трампа на территории России. По его словам, место будущих переговоров серьезного значения не имеет.

До этого Песков сообщил, что возможности для сотрудничества России и Соединенных Штатов в различных сферах огромны, его можно выстраивать на различных территориях России. В том числе и в новых регионах, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

      Стало известно местонахождение более тысячи тонн металла из дела генерала Попова

      Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много»

      Макрон решил обратиться к французам на фоне мировых проблем

      Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

      Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ретейлер решил изменить цены

      В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше