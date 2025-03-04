Песков оценил потенциал сотрудничества России и США

Песков: Возможности для сотрудничества России и США в различных сферах огромны

Возможности для сотрудничества России и Соединенных Штатов в различных сферах огромны, его можно выстраивать на различных территориях России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Маяк».

«Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях, на самых разных обширных территориях Российской Федерации», — отметил представитель Кремля. Включая и новые регионы, добавил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что у России и США имеется много возможностей для экономического сотрудничества после заключения сделки и завершения конфликта на Украине. В частности, он назвал обширные минеральные ресурсы РФ, которые представляют интерес для Вашингтона.

