В Подмосковье подростка обвинили в покушении на новорожденного сына

В городе Орехово-Зуево подростка обвинили в покушении на убийство младенца

В подмосковном городе Орехово-Зуево суд арестовал 15-летнего подростка по делу о покушении на новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, 26 февраля несовершеннолетняя самостоятельно родила сына в квартире. С отцом ребенка они поместили младенца в полимерный пакет, после чего юноша оставил его в мусорном контейнере. Прохожие услышали крики новорожденного и спасли его.

Подросток обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на своего ребенка») УК РФ. Роженица еще не достигла возраста наступления уголовной ответственности, она будет поставлена на профилактический учет.

Ранее пару из села Ризоватово Починковского округа Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына.