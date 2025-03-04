Российскую пару заподозрили в истязании приемного сына

Пару из Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына

Пару из села Ризоватово Починковского округа Нижегородской области заподозрили в истязании 10-летнего приемного сына. Об этом сообщил региональный портал NewsNN.

По данным российского издания, о применении родителями физического насилия к мальчику стало известно во время визита органов опеки.

Ребенок в беседе с сотрудниками службы заявил, что приемные отец и мать плохо к нему относятся. Он отметил, что взрослые избивали его деревянным прутом, в подтверждение этой версии на спине школьника обнаружили раны продолговатой формы.

Жители Нижегородской области свою вину не признали. Однако женщина уже отказалась от опекунских обязанностей. Пострадавший и его младший брат были отправлены в другую семью.

Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края годами издевался над душевнобольным ребенком.