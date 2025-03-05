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14:17, 5 марта 2025Бывший СССР

В подполье сообщили об ударах по технике НАТО под Киевом

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удары по технике НАТО в Киевской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по технике НАТО в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Киев и область... Удары по (...) отремонтированной технике НАТО», — сообщает Лебедев. Он также отметил, что удары нанесены по тренировачным лагерям и складу с боеприпасами.

О других подробностях не сообщается.

Ранее Лебедев сообщал о ударе по личному составу украинской армии в Полтавской области. «Полтава — три прилета в пригород по живой силе противника», — заявил он.

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