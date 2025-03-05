В России десятилетний мальчик надругался над сверстником после тренировки

В Архангельской области десятилетний мальчик после тренировки надругался над сверстником в туалете. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.
По сведениям российского телеканала, школьник зашел за товарищем в кабинку уборной. Он потребовал, чтобы мальчик разделся, и совершил над ним развратные действия.
Вернувшись домой, несовершеннолетний рассказал о случившемся матери. Родительница пострадавшего написала заявление в полицию.
До этого сообщалось, что в рабочем поселке Иловля Волгоградской области девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы местной администрации после корпоратива.
Бабушка мальчика, которого заподозрили в преступлении, предположила, что его сильно напоили. Пенсионерка допустила, что российская чиновница могла соблазнить ее внука специально. Несовершеннолетнего задержали, якобы пострадавшая от его действий сотрудница ситуацию не комментировала.