В России десятилетний мальчик надругался над сверстником после тренировки

РЕН ТВ: В Архангельской области мальчик надругался над сверстником в туалете

В Архангельской области десятилетний мальчик после тренировки надругался над сверстником в туалете. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.

По сведениям российского телеканала, школьник зашел за товарищем в кабинку уборной. Он потребовал, чтобы мальчик разделся, и совершил над ним развратные действия.

Вернувшись домой, несовершеннолетний рассказал о случившемся матери. Родительница пострадавшего написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в рабочем поселке Иловля Волгоградской области девятиклассника обвинили в изнасиловании сотрудницы местной администрации после корпоратива.

Бабушка мальчика, которого заподозрили в преступлении, предположила, что его сильно напоили. Пенсионерка допустила, что российская чиновница могла соблазнить ее внука специально. Несовершеннолетнего задержали, якобы пострадавшая от его действий сотрудница ситуацию не комментировала.